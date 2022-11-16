Доха, 16 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал национальные команды, которые являются фаворитами чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре.

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«Думаю, что главными фаворитами чемпионата мира являются сборные Аргентины, Бразилии и Франции. Может быть, еще команда Германии. Неожиданности на таких турнирах случаются редко», — цитирует Семина издание «Чемпионат».

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Групповая стадия мундиаля начнется с матча Катар — Эквадор, который пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку пропустит чемпионат мира из-за травмы колена, полученной при столкновении с полузащитником Эдуардо Камавинга на командной тренировке.