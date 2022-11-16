Приштина, Сербия, 16 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Самая крупная политическая организация сербов в Косово «Сербский список» бойкотирует выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся в четырех муниципалитетах Косово с сербским большинством 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

О решении было сообщено представителями «Сербского списка» в социальных сетях:

«Принимая во внимание решение Приштины о проведении досрочных местных выборов на севере Косово, мы хотим сообщить общественности, что «Сербский список» не примет участия в этих выборах, как и граждане, которые поддерживают нашу партию, которые в этих местах составляют 95% населения».

Ранее лидер партии — конкурента «Сербского списка» за голоса сербов в Косово — Демократической прогрессивной партии — Ненад Рашич заявил, что не исключена возможность участия «Сербского списка» в выборах в случае заключения какого-либо соглашения.

Напомним, 5–6 ноября сербские служащие властных структур Косово массово ушли в отставку. Поводом стал запрет на использование автомобильных номеров с регистрацией в Косово, выданных Сербией. С 21 ноября за такие номера будут выписывать крупные штрафы.