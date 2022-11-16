Сенат США планирует голосование по законопроекту об однополых браках
Вашингтон, 16 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сенат США 16 ноября проведет первичное голосование по законопроекту о защите однополых браков, так как законодатели от Демпартии опасаются, что консервативный Верховный суд может отменить свое предыдущее решение, сделавшее данные браки законными по всей стране, сообщает Reuters.
В случае принятия, законопроект обретет форму частичной юридической защиты против любых будущих действий Верховного суда и потребует от федерального правительства признания любого брака, который считался законным в штате, где он был заключен.
Однако данная мера все же сможет помешать штатам запрещать однополые или межрасовые браки, если Верховный суд позволит им это сделать.
Напомним, что федеральный законопроект о защите однополых браков намерена поддержать одна из мормонских церквей США.