Вашингтон, 16 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сенат США 16 ноября проведет первичное голосование по законопроекту о защите однополых браков, так как законодатели от Демпартии опасаются, что консервативный Верховный суд может отменить свое предыдущее решение, сделавшее данные браки законными по всей стране, сообщает Reuters.

Lawrence Jackson Сенат США

В случае принятия, законопроект обретет форму частичной юридической защиты против любых будущих действий Верховного суда и потребует от федерального правительства признания любого брака, который считался законным в штате, где он был заключен.

Однако данная мера все же сможет помешать штатам запрещать однополые или межрасовые браки, если Верховный суд позволит им это сделать.

Напомним, что федеральный законопроект о защите однополых браков намерена поддержать одна из мормонских церквей США.