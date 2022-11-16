Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Индия обгонит Китай по численности населения раньше, чем это предполагалось, уверена старший преподаватель кафедры отраслевой и прикладной социологии Института социологии и регионоведения ЮФУ Юлия Панфилова. По её словам, это случится в 2023 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила сегодня, 16 ноября, комментируя новые данные ООН о том, что к 2024 году Китай по числу жителей обгонит Индия.

Граница Индии и Китая (сс) Mfield

По её мнению, теория демографического перехода говорит о том, что все страны мира в развитии темпов прироста населения проходят одни и те же фазы. Всего их четыре.

«На первом этапе рождаемость и смертность высоки, прирост населения происходит медленно. На втором этапе в связи с развитием медицины, экономики и бытовых условий жизни смертность снижается, а рождаемость остается традиционно высокой. Как следствие — идет быстрый прирост населения. На третьей фазе рождаемость падает: это связано с массовым переходом на городской образ жизни и малодетную модели семьи. На четвертой фазе — уровни рождаемости и смертности низкие, высока продолжительность жизни, прирост населения замедлен или вовсе отрицательный. Так вот, Китай сегодня находится между третьей и четвертой фазой. Кроме того, прирост населения замедлен из-за проводимой долгие годы политики «одна семья — один ребенок». Индия же переходит со второй фазы на третью», — рассказала Юлия Панфилова.

ИА REGNUM напоминает, что согласно докладу, который в 2019 году опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, Индия должна была перегнать Китай по численности населения к 2027 году. Однако 15 ноября пресс-служба ООН сообщила, что к 2024 году Китай по числу жителей обгонит Индия, где будут проживать более 1,43 млрд человек. В Китае будет насчитываться около 771 млн человек.

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