Барселона, Испания, , 16:31 — REGNUM Форвард «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски дисквалифицирован на три матча испанской Ла Лиги сезона 2022/23. Об этом 16 ноября сообщает испанское издание Marca.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

По информации источника, решение о дисквалификации польского бомбардира было принято Комитетом соревнований из-за красной карточки, полученной футболистом 8 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1).

Таким образом, Левандовски пропустит матчи с «Эспаньолом» (31 декабря), мадридским «Атлетико» (8 января) и «Бетисом» (15 января). Все игры состояться после завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 19 матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и четырьмя результативным передачами.