Киншаса, 16 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Экс-президент Кении Ухуру Кениата призвал к срочному вмешательству в конфликт в Демократической Республике Конго, где на прошлой неделе вновь вспыхнули бои между армией и повстанческой группировкой «Движение 23 марта» (M23), из-за чего сотни людей покинули свои дома, сообщает 16 ноября Reuters.

Полиция Кении

Экс-президент посетил города Гом на востоке Конго и близлежащий лагерь для беженцев, где он столкнулся с десятками тысяч людей, теперь вынужденными жить на обочинах дорог.

Отмечается, что политик посетил Конго в качестве посредника регионального блока Восточноафриканского сообщества и посланника Африканского союза по вопросам мира. Своим визитом он стремился снизить напряженность между двумя странами и положить конец конфликту, разворачивающемуся вдоль их общей границы.