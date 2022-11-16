Уфа, , 16:48 — REGNUM Железную дороги «Сибай — Сара» намерены построить в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Он сообщил, что вопросы, связанные со строительством дорог и мостовых переходов в Башкирии, прорабатываются совместно с федеральным центром.

«На форуме Транспортная неделя-2022 ещё раз обсудили это с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым и договорились, что на следующей неделе пройдёт совещание под его руководством по двум вопросам», — отметил он.

Назаров сообщил, что первым вопросом является строительство железной дороги «Сибай — Сара», которая обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Средней Азией, Китаем, Казахстаном, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла.

По словам чиновника, расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км.

«Это будет более 170 км железной дороги, которая позволит нам производить грузоперевозку цветных металлов до 10 млн тонн ежегодно», — сообщил он.

Назаров сообщил, что также будут рассматриваться вопросы создания Уфимского железнодорожного кольца от Демы до Иглино.

«Вынесем железнодорожные пути за пределы города. Это позволит нам разгрузить автомобильные дороги, обезопасить город, а впоследствии создать внутригородские железнодорожные сообщения для пассажиров», — отметил он, добавив, что сейчас идет работа по подготовке документов для финансирования проекта из средств фонда национального благосостояния России.