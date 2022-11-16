Джакарта, 16 ноября 2022, 16:31 — REGNUM Обновлённая карта России (после воссоединения с РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей) размещена на Бали (Индонезия) по случаю саммита G20, передаёт 16 ноября Sputnik.
Отмечается, что карта размещена на большом баннере в аэропорту.
Напомним, на Бали состоялся саммит G20, на котором принимающая сторона рассчитывала увидеть президента России Владимира Путина.
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