Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о повышении заработной платы для муниципальных служащих региона. Его рассмотрение прошло в городском парламенте 16 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В первом чтении изменения в законопроект о реестре муниципальных должностей в Петербурге представил член городского правительства Константин Сухенко. Он аргументировал необходимость повысить оклады таких сотрудников.

«Сегодня у нас в общей сложности около 2400 муниципальных служащих трудятся в городе. И около 400 должностей, а это 17%, вакантны. Одной из основных причин такого разрыва между потребностью и заполненностью этих должностей является недостаточная оплата труда в органах муниципального самоуправления», — сообщил Сухенко.

Законопроект призван исправить сложившуюся ситуацию. Так, согласно его содержанию, с 1 января 2023 года размер ежемесячной надбавки к должностному окладу с особыми условиями труда возрастёт с трёх до пяти должностных окладов, как это ранее было принятов отношении зарплат госслужащих. Средства будут закладываться в годовом фонде оплаты труда.

Отметим, что, по данным Сухенко, средняя заработная плата муниципальных служащих составляет 45 тыс. рублей, а после повышения составит 53 тыс. рублей. За принятие законопроекта проголосовали 47 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, рост зарплат государственных чиновников в Петербурге в среднем составит 8%. Соответствующий законопроект был принят 18 октября в первом чтении в Законодательном собрании Петербурга.