Москва, 16 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 174 автомобилей из-за выявленного дефекта, сообщает 16 ноября пресс-служба Росстандарта.

DeFacto Bentley Bentayga

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Bentley Bentayga, реализованные в период с 2021 по 2022 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: изготовитель обнаружил вероятность перекоса и неправильной фиксации сидений второго ряда в крайнем заднем положении, причиной которых могло стать нарушение процесса сборки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилем можно продолжать пользоваться, но владельцам желательно как можно скорее обратиться в ближайший дилерский центр для согласования даты ремонта.

«На всех транспортных средствах в качестве меры предосторожности будет проведён контрольный осмотр салазок сидений. В случае необходимости будут установлены соответствующие ограничители хода салазок», — отметили в Росстандарте.

Сообщается, что все необходимые работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.