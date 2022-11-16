Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM После первого в ноябре снегопада снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной Петербурга принял первые кубометры снега в новом зимнем сезоне 2022–2023 года, сообщили 16 ноября в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Снегоплавильный пункт в Петербурге t. me/VDKSPB

Новый сезон по приему, складированию и утилизации снежных масс открылся в 16 ноября. Первый грузовик со снегом сдал на стационарный снегоплавильный пункт девять кубометров снега.

«К зиме петербургский Водоканал подготовил 18 «снежных» пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприёмных пунктов», — рассказали в Водоканале, добавив, что общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снежных масс в сутки.

Снегоплавильные пункты расположены почти в каждом районе Петербурга и работают круглосуточно. Благодаря им удалось улучшить экологию города, ведь после переработки и утилизации снежных масс за 10 лет работы «снежных» пунктов с них было вывезено и утилизировано более 384 тыс. кубометров песка и мусора. А общий объем утилизированного снега за десять лет — более 16 млн кубометров.

Добавим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — 1…+1 градус, днем 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев предупредили о первой в новом сезоне гололедице на дорогах