Симферополь, , 16:21 — REGNUM Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось в 15:00 16 ноября, сообщили в министерстве транспорта России

Восстановление Крымского моста (с) ИА REGNUM

«Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — уточнили в Минтрансе.

Открылось движение на час раньше заявленного — в 15:00 вместо 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, движение автотранспорта по мосту было закрыто 16 ноября с 04:00 в связи с технологическими работами. Специалисты проводят работы по восстановлению пролётов Крымского моста, повреждённых в результате теракта.

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