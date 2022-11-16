Нижневартовск, Югра, , 16:24 — REGNUM В Югре вновь перенесены сроки сдачи в эксплуатацию Центральной окружной больницы в Нижневартовске, которая строится 15 лет, с 2007 года. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Тюменской областной думы от ХМАО Олег Гальченко.

Строительство больницы в Нижневартовске Пресс-служба «Единой России» в ХМАО

«Принял участие в заседании проектного комитета ХМАО-Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой. На заседании рассматривался вопрос об очередном переносе введения в эксплуатацию Центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске, которая строится по программе «Сотрудничество». В этот раз срок перенесли на март 2023 года», — сообщил парламентарий.

Помимо этого, как отмечает Гальченко, обсуждался вопрос о закупке оборудования в больницу-долгострой. Однако эти расходы ещё не утверждены бюджетом.

«Так что не исключено, что перерезание ленточки в очередной раз перенесут на неопределённый срок», — полагает Олег Гальченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Югры с 2015 года неоднократно и практически ежегодно переносят сроки сдачи больницы в Нижневартовске. Крайний срок назывался — в ноябре 2022 года. Изначально предполагаемая полная стоимость объекта была сперва чуть более 4 млрд рублей, к 2022 году она доросла до 30 млрд рублей.

Глава Югры Наталья Комарова в срыве сроков сдачи долгостроя винит подрядчиков — красноярскую фирму ООО «Монолитстрой», первоначальный контракт с которой истекал в августе 2021 года. На стройплощадке Нижневартовской окружной клинической больницы сотрудниками Федеральной службы безопасности России в конце октября 2021 года проводили оперативные мероприятия.

В итоге в ноябре 2021 года был арестован директор филиала казённого учреждения ХМАО «Управление капитального строительства» по обвинению во взятке размером 35 млн рублей.

В июле 2022 года глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин инициировал проверку финансовой стороны возведения больницы-долгостроя в Нижневартовске.

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