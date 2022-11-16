Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Американским семьям в этом году придется заплатить на 20% больше за традиционный ужин на День благодарения в расчете на 10 человек, сообщает 16 ноября CNN со ссылкой на американскую федерацию фермерских бюро (AFBF).

Открытка «День благодарения» Gastrobook.ru

Жители США ежегодно 24 ноября в семейном кругу отмечают День благодарения, однако в этом году традиционный список продуктов для праздничного стола подорожал до $65,04 с $53,31 в прошлом году.

Отмечается, что из списка на 14% подешевела только замороженная клюква, все остальные продукты выросли в цене. Например, стоимость Индейки увеличилась на 21% и в среднем составляет теперь $28,96.

При этом «расширенное праздничное меню», в которое входят ветчина, батат и зеленая фасоль, будет еще на $17,25 дороже.

Издание отмечает, что это самая высокая стоимость ужина на День благодарения с момента начала сбора статистики в 1986 году.