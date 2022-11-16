Белград, 16 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Столицы Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии — Сараево, Загреб и Белград снова оказались в списке самых загрязненных крупных и столичных городов мира, согласно данным портала IQAir.

Загрязнение воздуха

Утром в понедельник, 14 ноября, Сараево оказалось на первом месте в списке самых загрязненных городов, а качество воздуха в столице Боснии и Герцеговины было оценено как нездоровое с индексом качества 172.

Столица Хорватии находится на третьем месте, а индекс качества воздуха составил 164 и был оценен как нездоровый.

Среди самых загрязненных городов мира также столица Сербии Белград, который находится на шестом месте с индексом качества воздуха 157.

Среди других наиболее загрязненных городов — индийские Мумбаи, Дели и Калькутта, а также Вроцлав (Польша), Берлин (Германия), София (Болгария) и Амстердам (Нидерланды).

Швейцарская компания IQAir имеет более 10 000 измерительных станций и отображает качество воздуха по всему миру.

Основными причинами загрязнения являются промышленные предприятия, дорожное движение, сжигание отходов и индивидуальное отопление.