Воронеж, , 16:12 — REGNUM Бывший заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области, признанный ранее виновным в коррупционном преступлении, должен выплатить в пользу государства один миллион рублей. Иск прокуратуры о взыскании в бюджет суммы взятки удовлетворил Железнодорожный суд Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший высокопоставленный полицейский был ранее признан судом виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере: как установлено, он в 2018 году получил «вознаграждение» за не привлечение к ответственности фигуранта уголовного дела, находившегося в производстве СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн рублей. Апелляционным определением Воронежского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного без удовлетворения.

При рассмотрении иска прокуратуры суд признал обоснованными доводы надзорного ведомства и взыскал с осуждённого полученные в качестве взятки деньги в доход Российской Федерации.