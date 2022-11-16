Воронеж, 16 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области, признанный ранее виновным в коррупционном преступлении, должен выплатить в пользу государства один миллион рублей. Иск прокуратуры о взыскании в бюджет суммы взятки удовлетворил Железнодорожный суд Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Бывший высокопоставленный полицейский был ранее признан судом виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере: как установлено, он в 2018 году получил «вознаграждение» за не привлечение к ответственности фигуранта уголовного дела, находившегося в производстве СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн рублей. Апелляционным определением Воронежского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного без удовлетворения.

При рассмотрении иска прокуратуры суд признал обоснованными доводы надзорного ведомства и взыскал с осуждённого полученные в качестве взятки деньги в доход Российской Федерации.