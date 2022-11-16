Кострома, 16 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Фельдшеров Алексея Яковлева и Тараса Баскова наградят нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС» после падения Ми-2 под Костромой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

Администрация Костромской области Транспортировка пострадавших при падении Ми-2 под Костромой в больницу

Алексей Яковлев находился на борту упавшего вертолёта. Несмотря на серьёзные травмы, он вышел на связь с поисковиками и координировал их действия, благодаря чему место происшествия обнаружили «в кратчайшие сроки».

Тарас Басков входил в состав бригады скорой, которая выехала к месту падения. В МЧС отмечают, что благодаря «грамотным и решительным» действиям специалиста пострадавшие получили своевременную помощь.

Напомним, костромской Ми-2 упал в районе деревни Щетниково рядом с аэропортом «Сокеркино» вечером 8 ноября. Он выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому. На его борту находились пять человек — два пилота, фельдшеры и пациент с инфарктом миокарда. Больной скончался. Остальные пострадавшие находятся в городской больнице Костромы.