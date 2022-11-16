Архангельск, 16 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Архангельской области будут готовить парашютистов-пожарных для северных территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Парашютист

«Мы приняли решение начать строительство Арктического учебного центра, завершить должны в 2024 году. Предлагаем использовать этот центр как базу для подготовки пожарных-парашютистов для СЗФО либо для арктических территорий», — цитирует ведомство губернатора региона Александра Цыбульского.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области было зафиксировано более 180 лесных пожаров, выгорело при этом всего 3 тысячи гектаров леса.

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