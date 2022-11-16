Астана, , 21:09 — REGNUM Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев придти на выборы, назначенные на 20 ноября, и нанять хорошего «менеджера» для управления страной. Такое заявление он сделал на встрече с избирателями в Алма-Ате 16 ноября.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

По словам действующего президента, сейчас Казахстану нужны ответственные решения и судьбоносные перемены.

«Призываю всех соотечественников проявить гражданскую сознательность и деятельный патриотизм, сделав свой выбор в этот важный исторический момент. Президент — это наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников», — сказал Токаев.

ИА REGNUM напоминает, что во внеочередных выборах президента Казахстана, помимо действующего президента, участвуют еще пять кандидатов. По мнению большинства экспертов, явным фаворитом является действующий глава государства. Основной интригой текущих выборов является то, кто из кандидатов займёт второе место.

Касым-Жомарт Токаев с начала 2022 года инициировал уже два избирательных процесса. 5 июня прошел референдум по внесению поправок в конституцию Казахстана. По мнению ряда экспертов, изменения в основной закон страны предусматривали механизмы сосредоточения власти в руках действующего президента и отстранение от власти его предшественника — первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Причиной введения подобных изменений аналитики называли январские беспорядки, охватившие несколько регионов Казахстана в начале 2022 года. Тогда действующей власти удалось взять ситуацию под контроль — часть команды Назарбаева, включая некоторых ближайших родственников и бывшего главу спецслужб, арестовали. Они обвиняются в государственной измене.

Согласно новым законам, глава Казахстана может занимать один срок длинной в семь лет без права переизбрания. За 25 лет конституция Казахстана переписывалась шесть раз.