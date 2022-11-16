Москва, , 16:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный не допустить к управлению автомобилем граждан в состоянии опьянения, инициатива также урегулирует вопрос замены национальных прав на российские, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится запрет допуска к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами лиц, подвергнутых административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и не имеющих при этом права на управление транспортным средством либо лишенных такого права, а также запрет на выдачу таким лицам водительских удостоверений в период, когда указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

Аналогичные запреты устанавливаются для лиц, которым назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством и которые при этом не имеют права на управление транспортным средством либо лишены такого права, — до истечения срока лишения права заниматься указанным видом деятельности.

Кроме того, согласно поправкам, ограничивается допуск к управлению транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1» — только при наличии стажа управления транспортными средствами других категорий.

Водительские права

Ряд норм касается водителей-иностранцев, которые проживают в России более года. Уточняются вопросы допуска к управлению транспортными средствами на территории России водителей с национальными водительскими удостоверениями. Устанавливается норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем вида на жительство (ВНЖ) или паспорта гражданина РФ.

Кроме того, уточняются условия управления транспортными средствами на территории России на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в иностранных государствах, не являющихся совместно с Российской Федерацией участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Некоторые государства выдают «бессрочные» права, однако российское законодательство предусматривает прохождение медицинского освидетельствования для водителей раз в десять лет, отметил депутат Госдумы Павел Федяев («Единая Россия»). Принятие законопроекта позволит прекратить эту практику.