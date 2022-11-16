Бали, Индонезия, , 16:05 — REGNUM Россия ответственна за инцидент с падением ракеты в Польше, хотя боеприпас принадлежал ВСУ. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила 16 ноября в ходе пресс-конференции на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.

Джорджа Мелони Quirinale. it

По её словам, предположение о принадлежности упавшей ракеты не России, а киевскому режиму «мало меняет суть дела», так как Россия обстреливает территорию б. УССР.

«Ответственность за то, что произошло, по нашему мнению, полностью лежит на России», — заявила премьер в ходе выступления, которое транслировало итальянское телевидение.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что на территории Польши упала киевская ракета ПВО. Таковы предварительные данные, пояснял он.

Читайте также: Страны НАТО не будут задействовать четвёртую статью договора