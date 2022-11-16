Париж, 16 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Франции и компания TotalEnergies сократят помощь, предоставляемую жителям на покупку топлива, передает BFM TV.

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Ранее власти Франции предоставляли скидку в размере 30 центов за литр, а компания TotalEnergies предоставляла скидку в размере 20 центов за литр. Так, цены на бензин вырастут на 30 центов на заправках TotalEnergies и на 20 центов на всех заправках Франции.

Таким образом, литр дизельного топлива во Франции подорожал до 2,05 евро, а на станциях TotalEnergies цена на литр дизельного топлива превысит отметку в 2 евро.

Цены на бензин снова вырастут 1 января 2023 года, даже не учитывая роста цен на нефть и трудности в поставках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Франции обеспокоены ростом цен на бензин.

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