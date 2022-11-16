Москва, 16 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Поддержка автопроизводителей через стимулирование спроса уже не единожды доказывала свою состоятельность в России. Об этом корреспонденту заявил ИА REGNUM 16 ноября член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Еr-gosduma.ru Евгений Нифантьев

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

По словам Нифантьева, производство автомобилей затрагивает десятки тысяч рабочих рук в смежных отраслях, и поддержка спроса таким образом влияет на всю экономику.

«Решение, которое озвучил Денис Валентинович Мантуров повлияет в положительном плане и на качество жизни потребителя. Однако нужно обратить пристальное внимание и на банковский продукт, чтобы не было скрытых доплат навязанных потребителю, и на ценообразование, чтобы исключить необоснованное повышение цен», — сказал парламентарий.