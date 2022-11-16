Тегеран, 16 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. МИД Ирана объявил, что министр иностранных дел провёл телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари и обсудил региональные события и отношения между двумя странами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

В ходе беседы Амир Хусейн Абдуллахиан подчеркнул важность сотрудничества двух стран в делах Афганистана и решении проблемы афганских иммигрантов.

Иран и Пакистан являются двумя соседями Афганистана, в которых проживает наибольшее количество афганских иммигрантов. После падения предыдущего правительства Афганистана большое количество афганских граждан мигрировало в эти две страны.

Но афганские иммигранты всегда жаловались на недобросовестное поведение полиции этих стран.

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Отметим, что Иран принудительно депортирует афганских иммигрантов. В последние месяцы Пакистан также ужесточил меры в отношении иммигрантов из Афганистана. За последние месяцы пакистанская полиция заключила в тюрьму более тысячи афганских иммигрантов.

Иран и Пакистан поддерживают тесные отношения с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и посольства обеих стран действуют в Кабуле.

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