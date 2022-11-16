Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 14:00 по мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,20%, до 60,27 рубля. Евро дорожает на 2,22%, до 62,92 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Деньги в руках

«На открытии торгов на Московской бирже рубль упал к доллару и евро на 0,45% и на 2,12%, соответственно.

Снижение рубля в первую очередь было обусловлено возможным обострением геополитической ситуации на фоне последних новостей из Польши.

Однако после заявления президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Эрдогана котировки рубля практически вернулись к ценам открытия торгов.

Если в ближайшую неделю не появится никаких новых форс-мажоров, то курс рубля будут определять экспортеры.

Они начнут продавать на бирже валютную выручку для уплаты налогов, увеличивая тем самым спрос на рубли и их стоимость», — пояснил эксперт.

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