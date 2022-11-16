Вологда, 16 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Вологодской области за пять лет на ремонт дорог из федерального и регионального бюджетов направят 63 миллиарда рублей. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Naiv Ремонт дороги

«За счет этих средств в ближайшие пять лет в нормативное состояние приведем более тысячи километров региональных и муниципальных трасс», — уточнил глава региона.

По его словам, за пять лет в регионе в нормативное состояние приведут 85% дорог Вологодской и Череповецкой агломераций, а также 78% опорной сети региональных дорог. За счет дополнительного финансирования приведем в порядок 30% муниципальных дорог. Кроме того, будут отремонтированы 36 мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний сезон в Вологодской области привели в порядок 750 км дорог.