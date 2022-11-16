Москва, 16 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Формат «удаленки» прочно входит в обиход отечественных компаний. Тренд, оформившийся еще в пандемийные годы, сейчас вновь набирает обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Работа

«Так, по данным сервиса «Работа. ру», к началу октября число вакансий, подразумевающих удаленный формат работы, в России удвоилось по сравнению с началом сентября. А по сравнению с октябрем 2021 года количество подобных предложений подскочило на 89%.

Причин такого резкого интереса к «удаленке» множество. Тут и выгоды экономические — бизнес прекрасно помнит времена пандемии и понимает, что удаленный сотрудник — это относительно дешевый сотрудник.

Команду можно держать на home офисе и экономить на аренде и обслуживании офиса реального. К тому же возможность удаленной работы высоко ценят и соискатели.

Рынок труда уже переполнен миллениалами, на него начинают выходить зумеры — это цифровые поколения, которые не только на «ты» с технологиями, но и стремятся выстроить грамотный баланс между личным и рабочим, чему способствует удаленка.

Еще один решающий фактор тут — рост популярности аренды кадров. Компании все чаще обращаются за услугами к фрилансерам, с целью оперативно решить вопрос с кадрами без переплат в Пенсионный фонд РФ и соцстрах, а такое сотрудничество пусть и носит, как правило, проектный характер, но на статистике спроса на удаленных специалистов также сказывается.

При этом понятно, что из-за неравномерного экономического уровня и разной производственной спецификации регионов проникновение удаленки отличается от региона к региону.

А Москва, где удаленно работает каждый пятый, на этом фоне растет закономерно за счет кратного сосредоточения в ней подходящих под такой формат специалистов, компетенций, фирм и бизнеса.

Однако цифровую трудовую миграцию пока никто не отменял, поэтому и этот тренд можно назвать общероссийским», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы чаще граждан из других регионов России работают удалённо.

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