Кишинёв, 16 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Действующий в Молдавии режим, установленный президентом страны Майей Санду и её партией «Действие и солидарность» (ПДС), удерживает власть благодаря генпрокуратуре и конституционному суду. Об этом 16 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Шор» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

«Если мы выбьем этих двух китов из-под власти, то власть сама по себе уйдёт, потому что их перестанут защищать, перестанут закрывать глаза на их безобразия и беззакония, их начнут сажать в тюрьму, а конституционный суд начнет выполнять свою работу согласно конституции», — отметил Шор.

Он призвал всех, кто хочет смены власти в Молдавии, принять участие в протестном митинге в Кишинёве, который состоится 18 ноября. Он отметил, что акции проходят два месяца, но власть на это не реагирует.

«Раз они не слышат по-человечески, по-нормальному, значит мы будем действовать так, как требует того текущая ситуация», — отметил Шор.

Напомним, «Шор» проводит массовые митинги в Кишинёве с 18 сентября. Ранее они всегда проходили по воскресеньям.