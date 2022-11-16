* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:55 — REGNUM Мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приказал судьям в Афганистане осуществлять «воздаяние». Приказ вызвал новый всплеск озабоченности в стране ростом насилия и подавлением оппозиции со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

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Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что мулла Хайбатулла заявил на встрече с судьями, что «осуществление ограничений и воздаяния» ― это «постановление шариата и мой приказ, который обязателен к исполнению».

Он подчеркнул, что судьи должны строго осуществлять наказание по делам «воров, похитителей людей и заговорщиков».

Издание отмечает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практикует жёсткое и экстремистское прочтение правил ислама, что, по мнению большинства видных учёных и богословов, противоречит принципам и порядкам исламской религии.

По мнению большинства религиозных экспертов, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается продвигать экстремистские убеждения и узаконивать насилие, используя религиозные течения в исламе как инструмент в своих политических целях.

История насилия и репрессий под видом выполнения «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положений шариата и религиозных правил восходит к первому раунду их правления в Афганистане в 90-е годы.

В то время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично отсекали конечности, подвергали порке и ударам палкой, и даже казнили обвиняемых в уголовных преступлениях.

От мятежника до заговорщика

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они пытались оправдать подавление своих противников, используя в качестве инструмента указания ислама.

Нарратив этой группы основан на идее, что Исламский Эмират считает себя совершенным символом исламского правительства, своего лидера они называют «Амир аль-Муминин» («повелитель правоверных») и считают неповиновение его приказам неповиновением предписаниям ислама.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли несколько попыток оправдать репрессии и насилие, наиболее ярким примером которых стало проведение встречи их богословов в Кабуле. В резолюции этой встречи противники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были названы «мятежниками» и их подавление считалось «обязательным» делом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Теперь, добавив к ним и «заговорщиков», лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз попытался использовать религию для оправдания подавления противников движения под предлогом соблюдения законов шариата.

С новым приказом лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнётся новый виток подавления противников движения, и вполне вероятно, что многие из противников группировки, арестованные или заключённые в тюрьму, будут приговорены к смертной казни, пишет «Шафакна».

Продолжающееся насилие

За прошедший год с небольшим насилие было основным инструментом правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ― от избиения женщин и журналистов на улицах до ввода войск в непуштунские районы и расстрелов мирных жителей.

Теперь, в связи с новым приказом лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие будут подвергнуты наказанию по надуманным и ложным обвинениям.

Этот приказ узаконит насилие со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом соблюдения законов шариата, и вскоре мы станем свидетелями публичных казней, отсечения конечностей и порки, говорится в обзоре издания.

Продолжение насилия под прикрытием законов шариата и религиозных порядков будет иметь очень печальные последствия для афганского общества и фактически будет формой антирелигиозной пропаганды.

Этот вопрос требует, чтобы религиозные институты исламских стран нарушили своё молчание и осудили поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их злоупотребление предписаниями религии и положениями религиозных течений.

Молчание авторитетных религиозных институтов исламских стран в отношении злоупотребления религией и религиозными обрядами, а также в отношении пропаганды экстремизма и насилия под предлогом соблюдения шариата будет воспринято и останется в памяти народа Афганистана как знак одобрения этих действий, указано в обзоре.

Народ Афганистана считает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой и уж точно не приемлет его оправданий под предлогом соблюдения шариата и религиозных порядков, но ожидает, что религиозные институты исламского мира нарушат своё молчание и объявят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не исполняют религиозные предписания, но их поведение противоречит духу ислама.

К сожалению, за последний год религиозные институты исламского мира наблюдали за положением афганского народа, находящегося под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и у них не хватило смелости осудить незаконное и нерелигиозное поведение группировки.