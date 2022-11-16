Брюссель, , 15:54 — REGNUM Североатлантический альянс сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробностей на фоне инцидента в Польше. Об этом 16 ноября заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Между нами существуют военные каналы связи, мы можем коммуницировать с Россией разными способами на уровне НАТО и на уровне союзников», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что не будет разглашать детали каких-либо контактов, который состоялись в последние 24 часа.

Напомним, вечером 15 ноября две ракеты упали на территории Польши. Сначала Варшава заявила, что это ракеты российского производства, но спустя сутки президент страны Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали киевским военным.

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