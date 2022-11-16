Донецк, 16 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:12 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:25 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, а в 15:27 — Яковлевку, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм. В 15:32 киевские каратели обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.