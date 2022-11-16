Херсон, 16 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева задержана. Информация об этом появилась 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Губарева задержана в рамках следствия по делу об экономическом преступлении, её процессуальный статус неизвестен, сообщает RT со ссылкой на собственный неназванный источник.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября супруг Екатерины Губаревой Павел Губарев сообщил о том, что она с 15 ноября перестала выходить на связь.

Екатерина Губарева в администрации Херсонской области отвечает за социальную политику и вопросы цифровизации.