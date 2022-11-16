Москва, , 15:51 — REGNUM Расширение программы льготного автокредитования за счёт участников специальной военной операции является назревшей мерой социальной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Автомобиль AutoPhotography

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства промышленности и торговли распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

По словам Антропенко, в 2020-м последнем «допандемийном году» на подобные цели было выделено около 20 млрд рублей и около 200 тысяч граждан смогли приобрести себе отечественные автомобили по льготным ценам.

«Безусловно, это также позволит поддержать отечественного автопроизводителя, переживающего из-за незаконных санкций разрыв производственных цепочек», — сказал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военнослужащих

Читайте развитие сюжета: В Госдуме предупредили о росте цен при расширении льгот по автокредитам