Москва, , 15:49 — REGNUM Хотя руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) говорит о риске рецессии только в некоторых крупных западных экономиках, трудно рассчитывать на то, что данный процесс останется локальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Евросоюз и США не только два из крупнейших центров производства, но, что гораздо важнее, крупнейшие мировые потребители. Причем не только товаров народного потребления, но и сырья.

Соответственно, сокращение объёма их экономик отразится и на тех странах, преимущественно азиатских, которые поставляют им более 80% потребительских товаров, но и на странах, экспортирующих энергоносители, металлы, продовольствие и другие виды сырья.

Это не может не вызвать сокращения потребления и в странах-экспортерах, которые, в свою очередь, также снизят потребление. Спрос на сырье снизится и в тех странах Азии, которые ориентированы на американский и европейский рынки.

Таким образом, кризис перепроизводства, который так долго отодвигали в будущее страны Запада, заливая рынки необеспеченной денежной массой, в итоге разгорится с ещё большей силой.

В прошлом человечество выбиралась из таких кризисов только через крупные войны. Боюсь, не обойдется без этого и сейчас», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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