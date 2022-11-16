Москва, 16 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Хотя руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) говорит о риске рецессии только в некоторых крупных западных экономиках, трудно рассчитывать на то, что данный процесс останется локальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

«Евросоюз и США не только два из крупнейших центров производства, но, что гораздо важнее, крупнейшие мировые потребители. Причем не только товаров народного потребления, но и сырья.

Соответственно, сокращение объёма их экономик отразится и на тех странах, преимущественно азиатских, которые поставляют им более 80% потребительских товаров, но и на странах, экспортирующих энергоносители, металлы, продовольствие и другие виды сырья.

Это не может не вызвать сокращения потребления и в странах-экспортерах, которые, в свою очередь, также снизят потребление. Спрос на сырье снизится и в тех странах Азии, которые ориентированы на американский и европейский рынки.

Таким образом, кризис перепроизводства, который так долго отодвигали в будущее страны Запада, заливая рынки необеспеченной денежной массой, в итоге разгорится с ещё большей силой.

В прошлом человечество выбиралась из таких кризисов только через крупные войны. Боюсь, не обойдется без этого и сейчас», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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