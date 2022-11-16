Оренбург, 16 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Стала известна программа XVIII Российско-казахстанского форума, который пройдёт с участием президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. 28 ноября в Оренбурге.

Флаги Казахстана и России

В рамках Форума пройдет заседание Российско-Казахстанского делового совета, а также четыре тематических панельных сессии, сообщили в правительстве Оренбуржья.

Объявлены темы четырёх панельных сессий. На форуме обсудят транспортно-логистический потенциал России и Казахстана, управление кооперационными проектами в современных условиях, цифровизацию городской инфраструктуры, а также развитие и поддержку молодежных бизнес-проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств пройдет на тему «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли».