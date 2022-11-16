Волгоград, , 15:46 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны, единственного ныне в Южном федеральном округе кавалера пяти орденов Красной Звезды Михаила Терещенко чествуют 16 ноября в Волгограде. Ветерану исполнилось 100 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Михаил Терещенко родился в Уразово Белгородской области, воспитывался в детском доме. Великую Отечественную войну встретил курсантом Гомельского пехотного училища. Он участвовал в обороне Москвы, в форсировании Днепра, освобождении Киева, Польшу, Победу встретил под Прагой.

После войны Михаил Терещенко 20 лет служил в артиллерийских войсках на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, был начальником подразделения военно-космического комплекса СССР, работал под началом конструктора Сергея Королёва. Уволившись в запас, с семьей обосновался в Волгограде, где почти 20 лет отработал в Волгоградском научно-исследовательском проектном институте автоматизированных систем. В 2021 году удостоен звания «Почётный гражданин Волгоградской области».

Юбиляра на полигоне Капустин Яр приветствовали парадным строем военнослужащие. Поздравления ветерану направили губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.