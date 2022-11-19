Иркутск, 19 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В поселке Плишкино Иркутской области благодаря нацпроекту «Демография» открылся спортивно-оздоровительный комплекс.

Правительство Иркутской области Спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Плишкино Иркутской области

«Сегодня Иркутский район динамично развивается, ежегодно в этом муниципальном образовании увеличивается количество жителей. В рамках проекта «Спорт — норма жизни» в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Урик, ведется строительство еще одного ФОКа в деревне Карлук. Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» открываются многофункциональные спортивные площадки. Уверен, что все эти объекты будут востребованы у жителей района», — сказал на открытии министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

В спорткомплексе общей площадью более 900 квадратных метров имеется универсальный зал для занятий и проведения соревнований по баскетболу, волейболу, единоборствам, а также тренажерный зал, раздевалки и другие вспомогательные помещения. На его строительство за три года было направлено почти 78 млн рублей, из них свыше 27 млн рублей — из средств федерального бюджета, 48,9 млн — из областного, остальные средства выделил муниципалитет.

«Сегодня Иркутский район динамично развивается, ежегодно в этом муниципальном образовании увеличивается количество жителей. В рамках проекта «Спорт — норма жизни» в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Урик, ведется строительство еще одного ФОКа в деревне Карлук. Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» открываются многофункциональные спортивные площадки. Уверен, что все эти объекты будут востребованы у жителей района», — отметил Павел Богатырев.

В конце октября 2022 года возможность заниматься спортом рядом с домом появилась у жителей Бурдаковки и Максимовщины Иркутского района. На многофункциональной спортивной площадке уложено мягкое покрытие, установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца. Летом на площадке будут проводить занятия и соревнования по волейболу, а зимой — по хоккею.

«Для жителей Бурдаковки и Максимовщина это важное событие. Теперь появилась возможность не только ребятам, но и взрослым заниматься спортом рядом с домом», — отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева.

В дальнейшем в деревне, где проживают более 500 человек, планируют смонтировать другие спортивные сооружения и детскую игровую площадку.

Напомним, в этом году благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» также ведется строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетском в Иркутске, физкультурно-оздоровительных комплексов в деревне Карлук Иркутского района и поселке Жигалово Жигаловского района. В целом по Иркутской области в 2022 году появится свыше 20 новых спортивных площадок.