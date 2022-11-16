Брюссель, , 15:45 — REGNUM Главный приоритет для НАТО сейчас — предоставление Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 16 ноября по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов, посвящённого инциденту с падением ракет в Польше.

Он отметил, что НАТО не участвует в конфликте на территории б. УССР. Альянс и его союзники поддерживают киевский режим из-за его права «на самооборону».

«Наш главный приоритет в настоящее время — это предоставление [киевскому режиму] ещё большего количества систем ПВО», — сообщил Столтенберг.

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