Москва, , 15:42 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ). Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба РФС.

Таджикистан и Россия

«РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписи на документе поставили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо.

Встреча Митрофанова и Мирзо состоялась 16 ноября в Душанбе.

Напомним, 17 ноября сборные России и Таджикистана проведут в Душанбе товарищеский матч.