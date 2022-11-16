Москва, 16 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В том, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превышает объемы закачки, нет ничего удивительного, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Center-kredo.ru Батарея отопления

«Более того, это только начало для Европы. Помимо промышленного потребления газа, начался и отопительный сезон. А это значит, что темпы потребления будут только расти.

Энергоемкие производства опять будет страдать, в первую очередь, это металлообработка и химическая промышленность.

Впереди как минимум три месяца зимы, поэтому высокая доля заполнения хранилищ — более 95% — не должна вводить никого в заблуждение. Большая часть запасов – это СПГ и поставки по альтернативным трубопроводам по завышенным ценам.

С учетом всей антироссийской риторики, которую ведет Запад, энергетическое будущее Европы этой зимой выглядит весьма туманно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Евросоюза впервые превысил закачку, что указывает на начало нового отопительного сезона, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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