Чебоксары, , 15:39 — REGNUM В столице Чувашии разработан проект, предусматривающий определение территорий, куда предлагается запретить возвращать бродячих животных. Соответствующий проект постановления разработала администрация Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собака в ожидании хозяев Наталия Николаева © ИА REGNUM

В мэрии хотят утвердить перечень мест в Чебоксарах, на которые будет запрещено возвращать бездомных животных. В этот список предлагается включить детские и спортивные площадки; общественные территории (парки, скверы, сады, стадионы, пляжи); прилегающие к многоквартирным домам площадки; места для выгула домашних животных, а также территории торгово-развлекательных центров, рынков, магазинов и социально-культурной сферы (учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования и спорта).

Как следует из проекта, в случае его принятия возвращать бродячих собак и кошек на прежнее место их обитания будут предприниматели, которые по контракту занимаются отловом и содержанием бездомных животных. При этом данный процесс должен быть заснят на видео.

Также проектом определяются лица, уполномоченные «на принятие решений о возврате» бродячих животных «на прежние места их обитания». Предлагается эти полномочия возложить на должностных лиц МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

Напомним, что отловленных бродячих животных помещают в приют, где при необходимости стерилизуют и лечат, а затем выпускают обратно в среду обитания или передают новым владельцам. Животные, которые могут представлять опасность для людей и ведут себя агрессивно, оставляют в приютах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявлял, что проект нового приюта для собак, строительство которого предыдущие городские власти планировали начать в 2021 году, может быть включён в республиканскую адресную программу на 2023 год.

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