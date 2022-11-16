Чебоксары, 16 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В столице Чувашии разработан проект, предусматривающий определение территорий, куда предлагается запретить возвращать бродячих животных. Соответствующий проект постановления разработала администрация Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Собака в ожидании хозяев

В мэрии хотят утвердить перечень мест в Чебоксарах, на которые будет запрещено возвращать бездомных животных. В этот список предлагается включить детские и спортивные площадки; общественные территории (парки, скверы, сады, стадионы, пляжи); прилегающие к многоквартирным домам площадки; места для выгула домашних животных, а также территории торгово-развлекательных центров, рынков, магазинов и социально-культурной сферы (учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования и спорта).

Как следует из проекта, в случае его принятия возвращать бродячих собак и кошек на прежнее место их обитания будут предприниматели, которые по контракту занимаются отловом и содержанием бездомных животных. При этом данный процесс должен быть заснят на видео.

Также проектом определяются лица, уполномоченные «на принятие решений о возврате» бродячих животных «на прежние места их обитания». Предлагается эти полномочия возложить на должностных лиц МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

Напомним, что отловленных бродячих животных помещают в приют, где при необходимости стерилизуют и лечат, а затем выпускают обратно в среду обитания или передают новым владельцам. Животные, которые могут представлять опасность для людей и ведут себя агрессивно, оставляют в приютах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявлял, что проект нового приюта для собак, строительство которого предыдущие городские власти планировали начать в 2021 году, может быть включён в республиканскую адресную программу на 2023 год.