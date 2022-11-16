Кабул, , 15:36 — REGNUM Программа развития Организации Объединённых Наций построила теннисный корт для девушек в одном из вузов афганской провинции Саманган. Об этом 16 ноября сообщило подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство Бахтар».

Теннисный корт eugeniu

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Также для студентов возведено футбольное поле. Затраты на эти объекты составили 35 000 долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девушкам заниматься спортом.