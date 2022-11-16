Симферополь, , 15:35 — REGNUM Около 300 жилищных сертификатов на приобретение жилья в Республике Крым получили жители Херсона и Херсонской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Крыма.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Как уточнил министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов, жители Херсона и части Херсонской области вправе приобрести жилое помещение по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.

Добавим, что 15 ноября постановлением Совета министров Республики Крым были исключены требования предоставления паспортов граждан Российской Федерации для подачи заявления на получение государственного жилищного сертификата. Таким образом, жители Херсонщины могут претендовать на сертификаты и не имея гражданства России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут претендовать на получение жилищных сертификатов, а также на единовременные выплаты в 100 тыс. рублей.