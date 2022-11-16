Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Горельеф Мефистофеля, сбитого с фасада жилого дома вандалами в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2015 году, представили на выставке в петербургском Центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского, рассказали 16 ноября в пресс-службе выставочного пространства.

Фёдор Шаляпин в образе Мефистофеля. Цветная фотография С. М. Прокудина-Горского (1915)

Выставка «Мефистофель с Лахтинской улицы» посвящена драматической истории одного предмета — созданию, бытованию, попытке уничтожения и возрождению скульптурной композиции начала 1910-х годов прошлого столетия.

«Пока ведется работа над воссозданием горельефа, для размещения на фасаде дома по Лахтинской улице, 24, горожане смогут взглянуть в лицо «Мефистофелю», которого так горячо защищали и на возвращение которого надеялись более семи лет», — заметили в пресс-службе Центра.

Напомним, здание на Лахтинской улице в 1910–1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, а сам барельеф, по одной из версий, является изображением оперного певца Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жилой многократный дом с горельефом Мефистофеля готовится к капитальному ремонту и возвращению уничтоженного украшения.