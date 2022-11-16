Москва, , 15:35 — REGNUM В условиях энергетического кризиса, в первую очередь, много теряют страны-импортёры энергоресурсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Более высокие цены на топливо ведут к росту производственных издержек во всех отраслях, особенно, в энергоёмких, таких как металлургия. Результатом становится повышение инфляции, которая в ряде стран превысила многолетние максимумы.

Так, например, в Германии — крупнейшей экономике ЕС — значение показателя выше 10%, что подтверждает сложную экономическую ситуацию.

Азиатские страны также ощущают последствия глобальной нестабильности, но в меньшей степени, поскольку имеют возможность приобретать энергоресурсы по цене ниже рынка. Россия, например, экспортирует нефть в Индию с дисконтом, что снижает издержки импортёров, в отличие от их европейских партнёров.

Энергетический кризис усугубляется проблемами в продовольственной сфере, причинами которых помимо упомянутых выше являются высокие цены на удобрения и пестициды, а также снижение предложения на рынке из-за ограничений и неурожая.

В частности, Индия - крупнейших экспортёр риса в мире - запретила экспорт дроблёного риса и повысила вывозные таможенные пошлины на другие виды риса.

Таким образом, есть немало предпосылок рецессии в отдельных странах и мировой экономики в целом. Продолжительность спада будет зависеть от сроков преодоления проблем и стабилизации цен на сырьевые товары и восстановления цепочек поставок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала рассказала на полях саммита G20 о существующем риске скатывания в рецессию «ключевых стран» мира.

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