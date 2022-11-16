Вашингтон, 16 ноября 2022, 15:33 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет киевских ПВО.
Генсек НАТО добавил, что для прояснения всех обстоятельств необходимо дождаться результатов расследования, которое продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом извиниться перед Россией за необоснованное обвинение её в падении ракеты на востоке Польше выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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