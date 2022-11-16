Москва, 16 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит сохранить за арендодателем право на продление до трёх лет договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если арендодателем заявлено в суд требование о расторжении данного договора, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ), основной целью законопроекта является дополнительная защита малого и среднего предпринимательства, оказавшегося в сложных условиях из-за недружественных действий иностранных партнеров.

«В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению наш комитет предлагает конкретизировать основания обращения органа власти в суд для расторжения договора аренды, при которых арендатор не сможет воспользоваться правом на продление такого договора. Например, если орган власти выявил нецелевое использование земельного участка, то продление договора аренды будет нецелесообразно», — пояснил парламентарий.